Певица Адель встретилась с пилотами «Мерседеса» Антонелли и Расселлом в США

Певица Адель встретилась с пилотами «Мерседеса» Антонелли и Расселлом в США
Известная британская певица Адель посетила расположение команды «Мерседес» перед стартом основной гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк». Исполнительница сделала фото с обоими пилотами, итальянцем Андреа Кими Антонелли и своим соотечественником Джорджем Расселлом.

Фото: x.com/MercedesAMGF1

Старт гонки запланирован сегодня, 19 октября, на 22:00 по московскому времени. Расселл и Антонелли стартуют с четвёртой и седьмой позиций соответственно. Первую занимает нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторую — Ландо Норрис («Макларен»), третью — Шарль Леклер («Феррари»). Следить за гонкой можно в матч-центре «Чемпионата».

