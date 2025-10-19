Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Постараемся не использовать как оправдание». Норрис — о ситуации «Макларена» в США

«Постараемся не использовать как оправдание». Норрис — о ситуации «Макларена» в США
Аудио-версия:
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при США, посетовав, что команде не удалось выяснить оптимальные настройки на гонку во время уикенда, однако отметил, что пилоты не собираются использовать это как оправдание в случае неудачного результата.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Идёт

«Не думаю, что проехал больше трёх кругов подряд так, чтобы ещё и потратить больше 40 килограммов топлива. Поэтому я без понятия, что произойдёт. Мы не знаем, сложится ли всё потрясающе или просто ужасно, особенно учитывая условия, что здесь есть. Из-за кочек, заземления и ветра выступать тут довольно сложно.

Мы надеялись многое узнать из спринта, как будет вести себя машина с настройками в квалификации и в гонке, как будет меняться её поведение, что хорошо, а что плохо. А затем мы могли бы внести коррективы в настройки на гонку. Но, очевидно, всё пошло не по плану. Так что да, мы, конечно, в невыгодном положении, думаю, постараемся не использовать это как оправдание», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Материалы по теме
Леклер работает на Ферстаппена, тормозя «Макларен»! Гран-при США — LIVE
Live
Леклер работает на Ферстаппена, тормозя «Макларен»! Гран-при США — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android