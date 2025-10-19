«Постараемся не использовать как оправдание». Норрис — о ситуации «Макларена» в США

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при США, посетовав, что команде не удалось выяснить оптимальные настройки на гонку во время уикенда, однако отметил, что пилоты не собираются использовать это как оправдание в случае неудачного результата.

«Не думаю, что проехал больше трёх кругов подряд так, чтобы ещё и потратить больше 40 килограммов топлива. Поэтому я без понятия, что произойдёт. Мы не знаем, сложится ли всё потрясающе или просто ужасно, особенно учитывая условия, что здесь есть. Из-за кочек, заземления и ветра выступать тут довольно сложно.

Мы надеялись многое узнать из спринта, как будет вести себя машина с настройками в квалификации и в гонке, как будет меняться её поведение, что хорошо, а что плохо. А затем мы могли бы внести коррективы в настройки на гонку. Но, очевидно, всё пошло не по плану. Так что да, мы, конечно, в невыгодном положении, думаю, постараемся не использовать это как оправдание», — приводит слова Норриса RacingNews365.