Болиды Антонелли и Сайнса столкнулись во время гонки на Гран-при США
На проходящей в эти минуты основной гонке Гран-при США произошла авария с участием пилотов «Мерседеса» и «Уильямса» Андреа Кими Антонелли и Карлосом Сайнсом.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
Столкновение Сайнса и Антонелли
Фото: Скриншот трансляции
Сайнс попробовал атаковать Антонелли, однако болид испанца задел машину итальянского пилота «Мерседеса», после чего автомобиль самого гонщика «Уильямса» получил повреждения, из-за которых тот должен был остановиться на обочине.
Сход Карлоса Сайнса
Фото: Скриншот трансляции
Следить за Гран-при США в американском Остине можно с помощью матч-центра «Чемпионата», где проходит текстовая онлайн-трансляция гонки. Также оставаться в курсе главных событий заезда поможет специальный лайв, доступный по ссылке.
