Болиды Антонелли и Сайнса столкнулись во время гонки на Гран-при США

На проходящей в эти минуты основной гонке Гран-при США произошла авария с участием пилотов «Мерседеса» и «Уильямса» Андреа Кими Антонелли и Карлосом Сайнсом.

Столкновение Сайнса и Антонелли Фото: Скриншот трансляции

Сайнс попробовал атаковать Антонелли, однако болид испанца задел машину итальянского пилота «Мерседеса», после чего автомобиль самого гонщика «Уильямса» получил повреждения, из-за которых тот должен был остановиться на обочине.

Сход Карлоса Сайнса Фото: Скриншот трансляции

