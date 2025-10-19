Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Грёбаный идиот!» Антонелли — о столкновении с Сайнсом во время гонки на Гран-при США

«Грёбаный идиот!» Антонелли — о столкновении с Сайнсом во время гонки на Гран-при США
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выругался после столкновения с гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом во время основной гонки Гран-при США, проходящей в эти минуты в Остине.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Что за грёбаный идиот!» — сказал Антонелли по радио.

Столкновение Сайнса и Антонелли произошло в 15-м повороте. Испанец попытался повторить свой обгон Бермана, но в итоге врезался в заднюю часть «Мерседеса». После этого гонщик «Уильямса» сошёл с дистанции.

Следить за Гран-при США в американском Остине можно с помощью матч-центра «Чемпионата», где проходит текстовая онлайн-трансляция гонки. Также оставаться в курсе главных событий заезда поможет специальный лайв, доступный по ссылке.

Материалы по теме
Фото
Болиды Антонелли и Сайнса столкнулись во время гонки на Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android