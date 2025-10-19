«Грёбаный идиот!» Антонелли — о столкновении с Сайнсом во время гонки на Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выругался после столкновения с гонщиком «Уильямса» Карлосом Сайнсом во время основной гонки Гран-при США, проходящей в эти минуты в Остине.

«Что за грёбаный идиот!» — сказал Антонелли по радио.

Столкновение Сайнса и Антонелли произошло в 15-м повороте. Испанец попытался повторить свой обгон Бермана, но в итоге врезался в заднюю часть «Мерседеса». После этого гонщик «Уильямса» сошёл с дистанции.

