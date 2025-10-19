Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США Формулы-1, Норрис — второй, Леклер — третий

В воскресенье, 19 октября, на автодроме «Трасса Америк» состоялась основная гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при США Формулы-1. Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен»). Третий – Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка