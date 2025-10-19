Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США Формулы-1, Норрис — второй, Леклер — третий
В воскресенье, 19 октября, на автодроме «Трасса Америк» состоялась основная гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при США Формулы-1. Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен»). Третий – Шарль Леклер («Феррари»).
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
- Ландо Норрис («Макларен») +7.959.
- Шарль Леклер («Феррари») +15.373.
- Льюис Хэмилтон («Феррари») +28.536.
- Оскар Пиастри («Макларен») +29.678.
- Джордж Расселл («Мерседес») +33.456.
- Юки Цунода («Ред Булл») +52.714.
- Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +57.249.
- Оливер Берман («Хаас») +1:04.722.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:10.001.
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:13.209.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.778.
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:15.746.
- Алекс Албон («Уильямс») +1:20.000.
- Эстебан Окон («Хаас») +1:23.043.
- Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1:32.807.
- Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
- Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
- Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
- Карлос Сайнс («Уильямс») — не финишировал.
