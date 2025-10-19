Скидки
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при США 2025— результаты гонки

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США Формулы-1, Норрис — второй, Леклер — третий
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 19 октября, на автодроме «Трасса Америк» состоялась основная гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при США Формулы-1. Победу одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал Ландо Норрис («Макларен»). Третий – Шарль Леклер («Феррари»).

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

Формула-1. Гран-при США. Гонка

  1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
  2. Ландо Норрис («Макларен») +7.959.
  3. Шарль Леклер («Феррари») +15.373.
  4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +28.536.
  5. Оскар Пиастри («Макларен») +29.678.
  6. Джордж Расселл («Мерседес») +33.456.
  7. Юки Цунода («Ред Булл») +52.714.
  8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +57.249.
  9. Оливер Берман («Хаас») +1:04.722.
  10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:10.001.
  11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:13.209.
  12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.778.
  13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:15.746.
  14. Алекс Албон («Уильямс») +1:20.000.
  15. Эстебан Окон («Хаас») +1:23.043.
  16. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1:32.807.
  17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
  18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
  19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
  20. Карлос Сайнс («Уильямс») — не финишировал.
