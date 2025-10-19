Илья Мэддисон — после Гран-при США: Макс Ферстаппен величайший гонщик в истории

Известный российский видеоблогер Илья Мэддисон отреагировал на результаты основной гонки Гран-при США Формулы-1. Контентмейкер заявил о величии нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстапенна, ставшего победителем заезда.

«Макс Ферстаппен величайший гонщик в истории, без всяких сомнений это так», — написал Мэддисон в своём телеграм-канале.

Победа на Гран-при США — 2025 стала для Ферстаппена 68-й в карьере. Для «Ред Булл» это уже 127-й триумф в Формуле-1. Вторым финишировал британец Ландо Норрис («Макларен»). Третий – монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Следующий этап чемпионата мира пройдёт в Мексике с 24 по 26 октября.