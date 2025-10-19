Илья Мэддисон — после Гран-при США: Макс Ферстаппен величайший гонщик в истории
Известный российский видеоблогер Илья Мэддисон отреагировал на результаты основной гонки Гран-при США Формулы-1. Контентмейкер заявил о величии нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстапенна, ставшего победителем заезда.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
«Макс Ферстаппен величайший гонщик в истории, без всяких сомнений это так», — написал Мэддисон в своём телеграм-канале.
Победа на Гран-при США — 2025 стала для Ферстаппена 68-й в карьере. Для «Ред Булл» это уже 127-й триумф в Формуле-1. Вторым финишировал британец Ландо Норрис («Макларен»). Третий – монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Следующий этап чемпионата мира пройдёт в Мексике с 24 по 26 октября.
Комментарии
