«Невероятный уикенд для нас». Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при США для «Ред Булл»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», высказался о результатах основной гонки Гран-при США 2025, отметив, что уикенд, окончившийся его личной победой, оказался невероятной для команды.

«Невероятный уикенд для нас. Знал, что гонка не будет простой. Если брать всю гонку в целом, наш с Ландо темп был очень близким. Решающей стала первая часть гонки, когда мне удалось создать некоторый задел — и он сохранился до финиша. На обоих отрезках работать с шинами было непросто, но мы устояли впереди. Горжусь всеми, кто работал, чтобы мы смогли провести такой уикенд», — сказал Ферстаппен после финиша.