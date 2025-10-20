Скидки
«Невероятный уикенд для нас». Макс Ферстаппен подвёл итоги Гран-при США для «Ред Булл»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», высказался о результатах основной гонки Гран-при США 2025, отметив, что уикенд, окончившийся его личной победой, оказался невероятной для команды.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Невероятный уикенд для нас. Знал, что гонка не будет простой. Если брать всю гонку в целом, наш с Ландо темп был очень близким. Решающей стала первая часть гонки, когда мне удалось создать некоторый задел — и он сохранился до финиша. На обоих отрезках работать с шинами было непросто, но мы устояли впереди. Горжусь всеми, кто работал, чтобы мы смогли провести такой уикенд», — сказал Ферстаппен после финиша.

