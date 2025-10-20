Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свои шансы на титул после победы на Гран-при США
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», высказался о своих шансах в борьбе за титул в текущем сезоне после победы в основной гонке Гран-при США в Остине. Пилот отметил, что они сохраняются, учитывая показанный уровень в американском уикенде.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
«Борьба за титул? Конечно, у нас есть шанс. Нам нужно стараться и проводить такие уикенды до конца сезона. Мы постараемся», — сказал Ферстаппен после финиша.
Ферстаппен занимает третье место в таблице личного зачёта в текущем сезоне с 306 набранными очками. Опережают нидерландца два пилота «Макларена» Оскар Пиастри (346) и Ландо Норрис (332).
