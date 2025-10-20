Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 40 очков

По итогам Гран-при США Формулы-1 в личном зачёте преимущество Оскара Пиастри над Ландо Норрисом сократилось до 14 очков, а победитель гонки Макс Ферстаппен теперь уступает Оскару лишь 40 баллов. Математически шансы на титул сохраняет и Джордж Расселл, но он на 94 очка позади, а вот Шарль Леклер окончательно выпал из борьбы за чемпионство.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 346 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 332.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 306.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 252.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 192.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 142.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 89.
8. Александер Албон («Уильямс») — 73.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 41.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.
В борьбе за второе место Кубка конструкторов «Мерседес» теперь опережает «Феррари» лишь на семь очков, а «Ред Булл» — только на 10 баллов. В остальном же позиции в командном зачёте остались неизменны.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 678 очков.
2. «Мерседес» — 341.
3. «Феррари» — 334.
4. «Ред Булл» — 331.
5. «Уильямс» — 111.
6. «Рейсинг Буллз» — 72.
7. «Астон Мартин» — 69.
8. «Кик-Заубер» — 59.
9. «Хаас» — 48.
10. «Альпин» — 20.