«Хорошая была битва». Норрис — о борьбе с Леклером за второе место на Гран-при США

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результаты основной гонки Гран-при США Формулы-1, отметив борьбу, развернувшуюся между ним и пилотом «Феррари» Шарлем Леклером за второе место. Победителем заезда стал нидерландец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Норрис пришёл к финишу вторым, Леклер — третьим.

«У нас была хорошая битва с Шарлем, он боролся жёстко, так что было непросто. Мы сделали всё, что могли. Думал, после того как обогнал его в первый раз, будет попроще, но мы дольше оставались на трассе. Ожидал, что во второй раз будет легче его пройти, но легче не было. Шарль пилотировал очень хорошо, было очень интересно. Рад второму месту, потому что мы вряд ли могли добиться намного большего. На втором отрезке у меня начались проблемы с шинами, поэтому мне пришлось немного отпустить его, а затем попробовать ещё раз — и это сработало. Хорошая стратегия, хороший пилотаж — классная была гонка», — сказал Норрис после финиша.