Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер прокомментировал третье место в гонке Гран-при США

Леклер прокомментировал третье место в гонке Гран-при США
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о третьей позиции в гонке Гран-при США.

«На старте я немного переживал, когда увидел, что я один в топ-10 стартую на «софте». Знал, что это риск. Мне нужен был чистый воздух, но впереди были две машины. Одну из них мы опередили, и это очень помогло нам на дистанции.

В целом очень доволен, потому что вторая половина сезона складывается для нас трудно, и вернуться на подиум после трудной тренировки, проблем с коробкой передач — очень приятно. Я доволен. Получил большое удовольствие от борьбы с Ландо. К сожалению, в концовке мы проиграли, но было захватывающе», — сказал Леклер после финиша Гран-при США.

Материалы по теме
Норрис заборол Леклера, а лидер чемпионата снова провалился. Каким был Гран-при США Ф-1
Live
Норрис заборол Леклера, а лидер чемпионата снова провалился. Каким был Гран-при США Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android