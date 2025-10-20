Леклер прокомментировал третье место в гонке Гран-при США

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о третьей позиции в гонке Гран-при США.

«На старте я немного переживал, когда увидел, что я один в топ-10 стартую на «софте». Знал, что это риск. Мне нужен был чистый воздух, но впереди были две машины. Одну из них мы опередили, и это очень помогло нам на дистанции.

В целом очень доволен, потому что вторая половина сезона складывается для нас трудно, и вернуться на подиум после трудной тренировки, проблем с коробкой передач — очень приятно. Я доволен. Получил большое удовольствие от борьбы с Ландо. К сожалению, в концовке мы проиграли, но было захватывающе», — сказал Леклер после финиша Гран-при США.