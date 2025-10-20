Пиастри: нужно понять, почему в США всё пошло не так

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при США.
«Сегодня гоночный темп мог бы спасти после сложной квалификации, однако у меня его не было. Это то, над чем хочу поработать, но квалификация в целом проходит стабильно хорошо. Конечно, у нас были взлёты и падения, однако эти выходные, за исключением Баку, стали первыми, когда всё пошло не так. Даже если раньше всё шлне так, всё равно в итоге всё было довольно хорошо.
Так что нужно кое-что понять по итогам этого уикенда, потому что, очевидно, это не было связано с квалификацией. Полагаю, первым делом нам нужно понять, почему в эти выходные всё пошло не по плану с машиной. Было просто сложно войти в ритм, и это было главное отличие от других трасс, на которых мы выступали в последнее время», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
