Пиастри: нужно понять, почему в США всё пошло не так

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при США.

«Сегодня гоночный темп мог бы спасти после сложной квалификации, однако у меня его не было. Это то, над чем хочу поработать, но квалификация в целом проходит стабильно хорошо. Конечно, у нас были взлёты и падения, однако эти выходные, за исключением Баку, стали первыми, когда всё пошло не так. Даже если раньше всё шлне так, всё равно в итоге всё было довольно хорошо.

Так что нужно кое-что понять по итогам этого уикенда, потому что, очевидно, это не было связано с квалификацией. Полагаю, первым делом нам нужно понять, почему в эти выходные всё пошло не по плану с машиной. Было просто сложно войти в ритм, и это было главное отличие от других трасс, на которых мы выступали в последнее время», — приводит слова Пиастри Sky Sports.