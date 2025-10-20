Скидки
Пиастри: нужно понять, почему в США всё пошло не так

Пиастри: нужно понять, почему в США всё пошло не так
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал пятый результат в гонке Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Сегодня гоночный темп мог бы спасти после сложной квалификации, однако у меня его не было. Это то, над чем хочу поработать, но квалификация в целом проходит стабильно хорошо. Конечно, у нас были взлёты и падения, однако эти выходные, за исключением Баку, стали первыми, когда всё пошло не так. Даже если раньше всё шлне так, всё равно в итоге всё было довольно хорошо.

Так что нужно кое-что понять по итогам этого уикенда, потому что, очевидно, это не было связано с квалификацией. Полагаю, первым делом нам нужно понять, почему в эти выходные всё пошло не по плану с машиной. Было просто сложно войти в ритм, и это было главное отличие от других трасс, на которых мы выступали в последнее время», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

