«Ред Булл» нарушил Спортивный кодекс ФИА на стартовой решётке, начато расследование

Стюарды Гран-при США Формулы-1 сообщили о нарушении, допущенном командой «Ред Булл» на стартовой решётке перед гонкой на «Трассе Америк». Команда нарушила пункт 12.2.1 Международного спортивного кодекса ФИА — «Неследование инструкциям ответственных лиц».

Что именно произошло на решётке, не уточняется, однако официальный представитель «Ред Булл» был вызван для разбирательств, которые стартовали в 0:30 мск.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в основной гонке Гран-при США и ещё сократил отставание от представителя «Макларена» Оскара Пиастри в общем зачёте — теперь нидерландец проигрывает только 40 очков.