Пиастри ответил, могут ли в «Макларене» сделать ставку на одного пилота в титульной гонке

Пиастри ответил, могут ли в «Макларене» сделать ставку на одного пилота в титульной гонке
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о возможном решении команды отдать приоритет кому-то одному из пилотов в вопросе борьбы за титул.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Может ли «Макларен» отдать приоритет одному из нас из-за плотной борьбы с Ферстаппеном? Не знаю. Не думаю. Мы всё ещё невероятно близки, оба говорили, что хотим получить возможность побороться за чемпионство, потому что мы этого заслуживаем. Поэтому думаю, сейчас слишком мало шансов сделать выбор в пользу кого-то одного», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, преимущество Пиастри над Ландо Норрисом по итогам Гран-при США сократилось до 14 очков, а победитель гонки в Остине Макс Ферстаппен теперь уступает Оскару лишь 40 баллов.

Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США
Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США
