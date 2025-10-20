Пиастри ответил, могут ли в «Макларене» сделать ставку на одного пилота в титульной гонке

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о возможном решении команды отдать приоритет кому-то одному из пилотов в вопросе борьбы за титул.

«Может ли «Макларен» отдать приоритет одному из нас из-за плотной борьбы с Ферстаппеном? Не знаю. Не думаю. Мы всё ещё невероятно близки, оба говорили, что хотим получить возможность побороться за чемпионство, потому что мы этого заслуживаем. Поэтому думаю, сейчас слишком мало шансов сделать выбор в пользу кого-то одного», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, преимущество Пиастри над Ландо Норрисом по итогам Гран-при США сократилось до 14 очков, а победитель гонки в Остине Макс Ферстаппен теперь уступает Оскару лишь 40 баллов.