В «Макларене» позитивно настроены на оставшиеся гонки в сезоне-2025

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об итогах Гран-при США, который Оскар Пиастри закончил на пятой позиции, а Ландо Норрис — на второй.
«Думаю, сегодня, если бы Ландо не пришлось бороться с Леклером почти всю гонку, борьба с Ферстаппеном за победу была бы интересной.
Это хороший знак после нескольких сложных гонок. Что касается Оскара, стоит кое-что пересмотреть. Сегодня темп был не очень, но уверен, что в Мексике он вернётся в строй.
В целом не совсем то, чего мы ожидали, потому что хотели победы, но результаты обнадёживают на оставшуюся часть сезона.
Знали, что сами подставили себя, не проехав ни одного круга в спринте, в каком-то смысле это ещё больше убеждает нас в том, что машина сохраняет темп, и нам нужно постараться удержать её в будущих гонках», — приводит слова Стеллы Sky Sports.
