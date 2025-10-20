Мекис высказался о победе Ферстаппена в Гран-при США

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал победу Макса Ферстаппена в гонке Гран-при США.

«Макс пилотирует на невероятном уровне. Надо признать, что мы наблюдаем нечто совершенно необычное, вместе с командой мы обеспечили эту возможность перевернуть ситуацию.

Они знают, что делать. Это команда, которая любит гонки. Гоняемся, рискуя, они всегда гонялись с риском, и в эти выходные мы по-прежнему сосредоточены и напряжены. Хотим извлечь из этого урока всё, что мы ещё можем извлечь, подготовить лучшую машину к гонке в Мексике. Остальное — лишь следствие», — приводит слова Мекиса Sky Sports.