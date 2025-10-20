Скидки
Мекис высказался о победе Ферстаппена в Гран-при США

Мекис высказался о победе Ферстаппена в Гран-при США
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал победу Макса Ферстаппена в гонке Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Макс пилотирует на невероятном уровне. Надо признать, что мы наблюдаем нечто совершенно необычное, вместе с командой мы обеспечили эту возможность перевернуть ситуацию.

Они знают, что делать. Это команда, которая любит гонки. Гоняемся, рискуя, они всегда гонялись с риском, и в эти выходные мы по-прежнему сосредоточены и напряжены. Хотим извлечь из этого урока всё, что мы ещё можем извлечь, подготовить лучшую машину к гонке в Мексике. Остальное — лишь следствие», — приводит слова Мекиса Sky Sports.

