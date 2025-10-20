Скидки
«Непозволительно!» Берман раскритиковал Цуноду за свой разворот в гонке Гран-при США

«Непозволительно!» Берман раскритиковал Цуноду за свой разворот в гонке Гран-при США
Гонщик «Хааса» Оливер Берман раскритиковал пилота «Ред Булл» Юки Цуноду за агрессивную оборону в гонке Гран-при США. Бермана развернуло, когда ему пришлось избегать контакта с болидом «Ред Булл», после чего Оливер пропустил на восьмое место Нико Хюлькенберга.

«У меня ощущение, что сделанное им было весьма опасно — шло против духа, в котором мы должны гоняться, против имиджа, который мы должны создавать для юных картингистов.

Мы должны гоняться не так. Он петлял всё время несколько кругов. А когда я наконец засунул нос внутрь в попытке обойти, он сместился, не оставил мне пространства шириной в машину. Это несправедливо, непозволительно, и мне пришлось избегать аварии. Могла случиться большая авария", — приводит слова Бермана The Race.

Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США
Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США
