Льюис Хэмилтон — о четвёртом месте: «Феррари» движется вперёд, это тенденция

Льюис Хэмилтон — о четвёртом месте: «Феррари» движется вперёд, это тенденция
Гонщик «Ферррари» Льюис Хэмилтон остался доволен формой машины в гонке Гран-при США Формулы-1, где он финишировал четвёртым.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Определённо, это тенденция, мы двигаемся вперёд. Всё идёт в правильном направлении. Я чувствую себя лучше в машине. В ближайшие пару дней я постараюсь выяснить, как можно выжимать из машины ещё чуть больше. Но и так ощущения вполне достойные. Команда проделала сегодня отличную работу.

Да, по ходу уикенда у меня больше не было такого темпа, как в первой практике, но из гоночного дня можно извлечь массу позитивных моментов. И при этом стратегия меня подвела. Я оказался в десяти секундах позади, что немного расстраивает, но отличные очки для команды", — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

