Судьи оштрафовали Карлоса Сайнса за столкновение с Андреа Кими Антонелли

Стюарды Гран-при США Формулы-1 вынесли свой вердикт по аварии между пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом и гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Пилоты столкнулись, когда испанец попробовал опередить итальянца в 15-м повороте.

В своём решении судьи указали на то, что ни в один момент эпизода до апекса поворота передняя ось болида Сайнса не достигла уровня зеркала заднего вида Антонелли. Соответственно, у испанца не было «права» на поворот и он несёт вину за аварию.

Сайнс потеряет пять позиций на стартовой решётке следующей гонки в Мексике. Кроме того, ему начислено два штрафных балла (всего у Карлоса четыре за последние 12 месяцев).