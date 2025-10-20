Скидки
Руководитель «Альпин» недоволен, что Колапинто проигнорировал приказ не атаковать Гасли

Руководитель «Альпин» недоволен, что Колапинто проигнорировал приказ не атаковать Гасли
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен раскритиковал решение пилота команды Франко Колапинто не слушать рекомендации с командного мостика и атаковать Пьера Гасли перед финишем гонки Гран-при США.

«Франко сумел продлить отрезок на „медиуме“ и благодаря этому получил преимущество по шинам в конце гонки, когда он догнал Пьера. Мы дали инструкцию пилотам сохранять позиции, ведь на обеих машинах экономили топливо, плюс ещё одним важным фактором была близость лидеров позади.

Для нас как команды выданная с пит-уолл инструкция является финальным решением, и сегодня мы расстроены, что на практике вышло не так. Мы изучим и разберёмся с этим внутри команды», — приводит слова Нильсена пресс-служба «Альпин».

Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США
Макс правда может сделать это! Ферстаппен ещё ближе в общем зачёте после гонки в США
