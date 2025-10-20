Скидки
Марко: полагаю, я должен отправить Леклеру коробки с «Ред Булл»

Аудио-версия:
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал тот факт, что большую часть гонки пилот «Феррари» Шарль Леклер сдерживал представителя «Макларена» Ландо Норрису и тем самым невольно помог Максу Ферстаппену спокойно сохранить в гонке первую позицию.

«Полагаю, я должен отправить ему коробки с „Ред Булл“. Вообще это помогло нам, потому что мы не оказались сразу же под давлением. Но у нас была скорость, даже если бы Ландо оказался прямо позади», — приводит слова Марко GPBlog.

Формула-1. Гран-при США. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +7.959.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.373.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +28.536.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +29.678.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +33.456.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +52.714.
8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +57.249.
9. Оливер Берман («Хаас») +1:04.722.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:10.001.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:13.209.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.778.
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:15.746.
14. Алекс Албон («Уильямс») +1:20.000.
15. Эстебан Окон («Хаас») +1:23.043.
16. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1:32.807.
17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
20. Карлос Сайнс («Уильямс») — не финишировал.

«Хорошая была битва». Норрис — о борьбе с Леклером за второе место на Гран-при США
