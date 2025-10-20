«Боже, что происходит?» Хэмилтон высказался о резком падении темпа на последнем круге

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, почему потерял четыре секунды на последнем круге Гран-при США и подпустил к себе пилота «Макларена» Оскара Пиастри, финишировавшего пятым.

«Не совсем уверен, что там было. В пятом повороте было такое ощущение, что я что-то задел. Внезапно возникла огромная недостаточная поворачиваемость — подумал, что у меня прокол. А когда я тормозил перед 11-м поворотом, то машина просто не останавливалась. Я думал: „Боже, что происходит?“

Как-то мне удалось всё удержать в последних поворотах, хотя была огромная недостаточная поворачиваемость. Я думал, что сломано переднее антикрыло или что-то случилось с колесом. На последнем круге всё с Пиастри было плотно", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.