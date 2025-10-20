Судьи вынесли вердикт по нарушению «Ред Булл» правил перед стартом гонки Гран-при США

Судьи Гран-при США Формулы-1 завершили расследование некорректных действий команды «Ред Булл» на стартовой решётке. В рамках заседания выяснилось, что уже во время прогревочного круга один из членов команды прошёл обратно через ворота, разделяющие пит-лейн и стартовую прямую, хотя маршалы пытались ему воспрепятствовать. Сам сотрудник во время слушаний заявил, что просто не заметил обращений маршалов в свой адрес.

По итогам расследования судьи наказали «Ред Булл» денежным штрафом в размере 50 тыс. евро, из них 25 тыс. — условно, если не будет новых подобных нарушений до конца нынешнего сезона Формулы-1.

Формула-1. Гран-при США. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +7.959.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.373.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +28.536.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +29.678.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +33.456.

7. Юки Цунода («Ред Булл») +52.714.

8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +57.249.

9. Оливер Берман («Хаас») +1:04.722.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:10.001.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:13.209.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.778.

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1:15.746.

14. Алекс Албон («Уильямс») +1:20.000.

15. Эстебан Окон («Хаас») +1:23.043.

16. Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1:32.807.

17. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

20. Карлос Сайнс («Уильямс») — не финишировал.