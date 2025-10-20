Ферстаппен выиграл Гран-при США, Марокко стали победителями МЧМ-2025. Главное к утру

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку в рамках 19-го этапа сезона-2025 Гран-при США Формулы-1, национальная команда Марокко одолела сборную Аргентины и впервые в истории стала обладателем титула на молодёжном чемпионате мира 2025 года, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл канадскому «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ, где звёздный российский нападающий Александр Овечкин не набрал очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».