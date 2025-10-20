Скидки
20 октября главные новости спорта, финал молодёжного ЧМ-2025, РПЛ, НХЛ и КХЛ, Формула-1, футбол, Александр Овечкин

Ферстаппен выиграл Гран-при США, Марокко стали победителями МЧМ-2025. Главное к утру
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку в рамках 19-го этапа сезона-2025 Гран-при США Формулы-1, национальная команда Марокко одолела сборную Аргентины и впервые в истории стала обладателем титула на молодёжном чемпионате мира 2025 года, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл канадскому «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ, где звёздный российский нападающий Александр Овечкин не набрал очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при США Формулы-1, Норрис — второй, Леклер — третий.
  2. Сборная Марокко неожиданно обыграла Аргентину и впервые в истории стала победителем МЧМ.
  3. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» и потерпел второе поражение в сезоне. Овечкин без очков.
  4. Московское «Динамо» вырвало ничью с «Ахматом» благодаря голу Тюкавина на 90+4-й минуте.
  5. «Шанхайские Драконы» подписали контракт с бывшим защитником НХЛ Беном Харпуром.
  6. Гол Мбаппе помог «Реалу» минимально обыграть «Хетафе» в 9-м туре Ла Лиги.
  7. Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен сократил отставание от Пиастри до 40 очков.
  8. «Детройт» обыграл «Эдмонтон», Подколзин сделал голевую передачу, Макдэвид без очков.
  9. «Милан» победил «Фиорентину» в матче 7-го тура Серии А и стал в лидером чемпионата.
  10. Судьи вынесли вердикт по нарушению «Ред Булл» правил перед стартом гонки Гран-при США.
  11. ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026 — источник.
  12. Мухамадуллин и Романов внесены в список травмированных.
