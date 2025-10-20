«К несчастью, это произошло». Расселл прокомментировал шестое место на Гран-при США
Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал выступление в гонке Гран-при США, где он финишировал шестым.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
«Перед гонкой я считал, что мы финишируем на той позиции, на которой выйдем из первого поворота. Из-за ожидаемого износа шин и темпа машин впереди. Именно это и произошло, расстраивает, что мы потеряли позиции в первом повороте. Я хорошо стартовал, но оказался зажат, а Ландо [Норрис], Льюис [Хэмилтон] и Оскар [Пиастри] обошли меня по внешней. После началась одинокая гонка в борьбе за шестое место», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
Ранее глава «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о победе Ферстаппена в Гран-при США.
