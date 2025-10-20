Антонелли прокомментировал столкновение с Сайнсом в гонке Гран-при США
Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли прокомментировал столкновение с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим из «Уильямса» в гонке Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
«Гонка получилась разочаровывающей. Поначалу я чувствовал себя хорошо в машине, как и весь уикенд, и очень хотел прорваться с седьмого места. К сожалению, этого не произошло.
Я попытался оставить немного места для Карлоса [Сайнса] в 15-м повороте, когда увидел, что он приближается. Я сделал это, но мы всё равно столкнулись, и это положило конец всем шансам набрать очки», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».
