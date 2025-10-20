Льюис Хэмилтон первым в истории набрал больше 5000 очков за карьеру в Формуле-1

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон перешагнул отметку в 5000 очков за карьеру в Формуле-1 на Гран-при США, прошедшем с 17 по 19 октября в Остине. Напомним, Хэмилтон финишировал четвёртым в гонке.

Пилоты Ф-1 с наибольшим числом очков за карьеру:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 5004,5.

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 3329,5.

3. Себастьян Феттель (Германия) – 3098.

4. Фернандо Алонсо (Испания) – 2374.

5. Кими Райкконен (Финляндия) – 1873.

6. Валттери Боттас (Финляндия) – 1797.

7. Серхио Перес (Мексика) – 1638.

8. Шарль Леклер (Монако) – 1622.

9. Нико Росберг (Германия) – 1594,5.