Льюис Хэмилтон первым в истории набрал больше 5000 очков за карьеру в Формуле-1

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон перешагнул отметку в 5000 очков за карьеру в Формуле-1 на Гран-при США, прошедшем с 17 по 19 октября в Остине. Напомним, Хэмилтон финишировал четвёртым в гонке.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

Пилоты Ф-1 с наибольшим числом очков за карьеру:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 5004,5.
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 3329,5.
3. Себастьян Феттель (Германия) – 3098.
4. Фернандо Алонсо (Испания) – 2374.
5. Кими Райкконен (Финляндия) – 1873.
6. Валттери Боттас (Финляндия) – 1797.
7. Серхио Перес (Мексика) – 1638.
8. Шарль Леклер (Монако) – 1622.
9. Нико Росберг (Германия) – 1594,5.

