Штраф «Ред Булл» связан с механиком, пытавшимся испортить старт Норрису — The Race

Штраф команды «Ред Булл» на минувшем Гран-при США Формулы-1 вызван попыткой испортить старт «Макларену», сообщает издание The Race. Хотя официально наказание было выписано за возвращение механика на трассу после сигнала об уходе с неё.

Перед стартом гонки «Макларен» наклеивает на стену, возле которой ставит машину Ландо Норрис, изоленту, чтобы британец смог лучше выбрать позицию — с учётом ограниченной видимости из кокпита. Когда большая часть персонала команд уже покинула трассу, один из механиков «Ред Булл» вернулся и сорвал отметку.

Издание также отмечает, что на других Гран-при представители «Ред Булл» уже пытались отодрать изоленту, при этом в «Макларене» приняли меры, чтобы отдирать метку стало сложнее.

Напомним, австрийский коллектив был оштрафован на € 50 тыс.

