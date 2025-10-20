Скидки
Хэмилтон установил антирекорд «Феррари» — 19 гонок без подиума

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал автором нового антирекорда итальянской команды. На Гран-при США британец финишировал четвёртым и провёл уже 19-ю гонку за «Скудерию», так и не поднявшись на подиум.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

До этого подобный показатель принадлежал французскому гонщику Дидье Пирони, который выступал за команду «Феррари» с 1981 по 1982 год. Пирони впервые поднялся на подиум в 19-й гонке за «Феррари» — на Гран-при Сан-Марино 1982 года, где одержал победу. Теперь Хэмилтон превзошёл этот результат, проведя больше стартов без призовых финишей.

На Гран-при США первым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второе место у гонщика «Макларена» Ландо Норриса, третьим финишировал Шарль Леклер из «Феррари».

