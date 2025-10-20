Скидки
«Последние гонки складывались проще, чем раньше». Ферстаппен — о борьбе за титул

«Последние гонки складывались проще, чем раньше». Ферстаппен — о борьбе за титул
Комментарии

После победы на Гран-при США Макс Ферстаппен заявил, что теперь удивлён тем, что претендует на пятый титул чемпиона Формулы-1. Нидерландский гонщик отметил, что всего несколько недель назад такой сценарий казался невероятным.

«Если бы кто-то после Зандворта сказал мне, что через четыре гонки я буду бороться за титул, я бы назвал его идиотом. Но мы нашли отличный подход к машине, лучше поняли болид и смогли добиться улучшений. Каждый уикенд мы стараемся прогрессировать. На некоторых этапах получается лучше, на некоторых – хуже, но в целом последние гонки складывались проще, чем раньше», – приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свои шансы на титул после победы на Гран-при США
