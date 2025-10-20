Макс Ферстаппен сравнялся с Феттелем по числу подиумов в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил очередное достижение на минувшем Гран-при США Формулы-1.
Нидерландец стал победителем заезда, в 122-й раз за карьеру поднявшись на подиум. По этому показателю он сравнялся с немцем Себастьяном Феттелем.
Топ-5 гонщиков Ф-1 с наибольшим числом подиумов за карьеру:
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 202.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 155.
3. Себастьян Феттель (Германия) – 122.
3. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 122.
4. Аллен Прост (Франция) – 106.
4. Фернандо Алонсо (Испания) – 106.
5. Кими Райкконен (Финляндия) – 103.
