Вассёр: рискованная стратегия с «софтом» принесла Леклеру лишь частичный успех в Остине

Босс «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что рискованная стратегия с выбором мягких шин для Шарля Леклера на Гран-при США сработала лишь наполовину. Команда рассчитывала, что «софт» позволит Леклеру выйти в лидеры после первого круга и удерживать соперников позади, но полностью план не оправдал себя.

«Нам пришлось действовать агрессивно, чтобы попытаться оказаться первыми после первого поворота, но стратегия сработала только наполовину. В начале гонки обгонять сложно, и, если бы нам удалось удержать Макса Ферстаппена и Ландо Норриса позади, мы могли бы продержаться на «софте» дольше и затем перейти на более эффективный «медиум». Риск стоил того, и многое удалось благодаря отличной работе Шарля с резиной», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.