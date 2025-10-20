Скидки
Колапинто объяснил, почему не послушал «Альпин» и обогнал Гасли на Гран-при США

Колапинто объяснил, почему не послушал «Альпин» и обогнал Гасли на Гран-при США
Пилот «Альпин» Франко Колапинто объяснил обгон Пьера Гасли в гонке Гран-при США.

Напомним, в конце гонки руководство команды попросило аргентинца не обгонять напарника, однако гонщик проигнорировал инструкцию. Отметим, что на момент инцидента пилоты «Альпин» занимали 17-е и 18-е места.

«На последнем отрезке у нас был более высокий темп, чем у Пьера. Бортолето был очень близко и агрессивно атаковал. Он был намного быстрее нас, а меня сдерживал низкий темп Пьера. Думаю, наилучшим решением для меня было оказаться впереди», — приводит слова Колапинто издание The Race.

