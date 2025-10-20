«Мы оба не справились». Сайнс высказался о столкновении с Антонелли на Гран-при США

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс прокомментировал столкновение с итальянцем Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» в гонке Гран-при США.
«Он начал перекрывать место раньше, чем я ожидал. Я затормозил, немного испугавшись, когда он приблизился ко мне, и мы столкнулись. Думаю, что инцидент выглядит хуже, чем на самом деле, потому что в конечном итоге это просто небольшая задержка с большими последствиями. Жаль, у нас был хороший уикенд.
Всегда можно сыграть наверняка, не так ли? Финишировать восьмым и порадоваться… Обычно вы идёте на обгон. Иногда это получается, и всё идёт гладко.
Знаю, со стороны всё выглядит плохо, но, учитывая ширину апексов, нам обоим нужно понимать, что происходит. Думаю, мы оба не справились», — приводит слова Сайнса Motorsport.
