Арвид Линдблад заменит Ферстаппена в первой тренировке Гран-при Мексики

Арвид Линдблад заменит Ферстаппена в первой тренировке Гран-при Мексики
Юниор «Ред Булл» британец Арвид Линдблад выступит в первой практике предстоящего Гран-при Мексики, сообщает пресс-служба команды.

Линдблад заменит четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена. Напомним, Гран-при Мексики пройдёт с 24 по 26 октября в Мехико.

Арвиду Линдбладу 18 лет. В июне Международная автомобильная федерация (ФИА) выдала гонщику суперлицензию, что позволило ему выступать в Формуле-1. Британец принял участие в первой практике Гран-при Великобритании, показав 14-й результат.

Ранее Линдблад прокомментировал слухи о своём переходе в Формулу-1.

