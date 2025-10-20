Берман назвал глупым пилотаж Цуноды на Гран-при США, японец ответил

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман раскритиковал выступление японца Юки Цуноды из «Ред Булл» на минувшем Гран-при США.

«В спринте он направил машину вовнутрь первого поворота и выдавил машину родственной команды [Исака Хаджара]. В гонке он снова это сделал, в первом повороте. Как по мне, его пилотаж несколько отчаянный, это было видно по тому, как он защищался», — приводит слова Бермана издание The Race.

«Это гонки, не так ли? Всё контролировал [в спринте], блокировок [колёс] не было, мы ехали бок о бок. Я ему не напарник, просто борюсь за то, чтобы оказаться в топ-10 и выше. И да, я считал, что это нормально», — ответил Цунода.

«Он боролся с Шарлем [Леклером], который даже не гонялся с ним. Зачем защищаться от него? То, что он делает, кажется попросту глупым. Он не думает о том, что будет. Глупый пилотаж, как по мне», — сказал Берман.