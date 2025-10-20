Скидки
LADA Sport ROSNEFT выиграла чемпионат России по картингу в командном и личном зачётах

LADA Sport ROSNEFT выиграла чемпионат России по картингу в командном и личном зачётах
Картинговая команда LADA Sport ROSNEFT Junior победила в командном и личных зачётах по итогам гоночного сезона чемпионата России. Финал соревнований прошёл в минувшие выходные в Сочи.

Выступающий в самом быстром классе «KZ-2» Ярослав Шевырталов стал лучшим в личной дисциплине. В классе «ОК» вклад в общую победу LADA Sport ROSNEFT Junior внес Степан Антонов, который в финале соревнований выиграл золото. А победа в командной классификации стала для LADA Sport ROSNEFT Junior уже четвёртой подряд.

«Роснефть» и LADA Sport ROSNEFT много лет совместно поддерживают картинг, предоставляя молодёжи возможность продолжить карьеру в качестве профессиональных пилотов в основной команде. Неделей ранее LADA Sport ROSNEFT стала лучшей командой России в РСКГ, а чемпионство в классе «Супер-Продакшн» завоевал выпускник картинговой программы Леонид Панфилов.

