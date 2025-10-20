Скидки
Зак Браун принёс извинения перед «Хаасом» после критики Хюлькенберга на Гран-при США

Глава «Макларена» Зак Браун принёс извинения перед «Хаасом» после критики пилота команды немца Нико Хюлькенберга на минувшем Гран-при США.

Напомним, Браун обвинил Хюлькенберга в сходе Ландо Норриса и Оскара Пиастри в спринте, однако позднее изменил мнение.

«Зак очень быстро прислал мне извинения и лично извинился перед Нико… Послушайте, это эмоциональный спорт. И мне это нравится. У вас есть две машины, вы боритесь за чемпионство, и они выбывают в первом же повороте… Иногда хочется решить, что это вина кого-то другого, делаете это эмоционально. Кажется, он так и поступил в эфире. Но я давно знаю Зака, он гонщик. Мы все гонщики и привыкли разбираться после», — приводит слова главы «Хааса» Джонатана Уитли издание The Race.

Зак Браун: я изменил своё мнение. Не могу возложить вину на Хюлькенберга
