Ландо Норрис назвал «одно из самых глупых правил» Формулы-1 после Гран-при США

Пилот «Макларен» Ландо Норрис после Гран-при США раскритиковал действующие правила, касающиеся превышения границ трассы. По словам гонщика, подобные ограничения мешают настоящей борьбе и создают излишнее давление во время гонки. Норрис подчеркнул, что одно из его нарушений было зафиксировано в момент обгона, когда он не получил никакого преимущества, однако всё равно получил предупреждение за выход за пределы трека.

«Один из моих штрафных баллов был из-за того, что я просто боролся на трассе. Думаю, это одно из самых глупых правил из тех, что у нас есть. Нам разрешают сражаться, а если делаешь это слишком активно, получаешь наказание. Я получил предупреждение за то, что пытался обогнать Шарля Леклера по внешней траектории и при этом потерял время. Здесь нет никакого смысла с точки зрения гоночной борьбы. Трудно всё время ехать на пределе и не ошибаться — я, очевидно, допустил пару лишних ошибок слишком рано. В конце мне пришлось быть чуть осторожнее, потому что знал, не могу позволить себе штраф. Но пошёл на тот риск, который был необходим», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, в Остине Норрис показал второй результат. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

