Стелла назвал условие, при котором Норрис мог бы обойти Ферстаппена и победить на ГП США

Аудио-версия:
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при США, отметив выступление Ландо Норриса. По словам Стеллы, скорость британца позволяла ему бороться с Максом Ферстаппеном за победу, если бы не вмешательство Шарля Леклера («Феррари») в начале гонки.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Это была довольно обнадёживающая гонка. Думаю, без борьбы с Шарлем, которая, безусловно, была зрелищной, у Ландо был темп, чтобы одержать победу. Конечно, обогнать Макса всегда непросто, особенно при стратегии с одним пит-стопом, но по скорости мы были достаточно хороши, чтобы побороться за победу», — сказал Стелла PlanetF1.

Напомним, после старта Леклер на «софте» обошёл Норриса и долгое время удерживал его позади себя. Ландо в итоге стал вторым. Ферстаппен одержал победу.

«Макларен» представил ливрею для Гран-при США:

