Стелла назвал условие, при котором Норрис мог бы обойти Ферстаппена и победить на ГП США

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги Гран-при США, отметив выступление Ландо Норриса. По словам Стеллы, скорость британца позволяла ему бороться с Максом Ферстаппеном за победу, если бы не вмешательство Шарля Леклера («Феррари») в начале гонки.

«Это была довольно обнадёживающая гонка. Думаю, без борьбы с Шарлем, которая, безусловно, была зрелищной, у Ландо был темп, чтобы одержать победу. Конечно, обогнать Макса всегда непросто, особенно при стратегии с одним пит-стопом, но по скорости мы были достаточно хороши, чтобы побороться за победу», — сказал Стелла PlanetF1.

Напомним, после старта Леклер на «софте» обошёл Норриса и долгое время удерживал его позади себя. Ландо в итоге стал вторым. Ферстаппен одержал победу.

