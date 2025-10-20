Ferrari представила уникальный спорткар на базе 296 GTB. Он вдохновлён легендарной F40

Компания Ferrari представила суперкар SC40, созданный по индивидуальному заказу в единственном экземпляре. Сообщается, что новинка построена на базе Ferrari 296 GTB в рамках программы особых проектов.

Ferrari SC40 Фото: Ferrari

Внешний облик машины разработал Флавио Манцони, главный дизайнер Ferrari, в числе работ которого, помимо 296 GTB, Ferrari F80, 12Cilindri, LaFerrari, многие другие модели марки. Отмечается, что название машины — SC40 — это отсылка к легендарной Ferrari F40, которой вдохновлялся Манцони.

Ferrari SC40 Фото: Ferrari

SC40 получила полностью переработанный кузов, отличающийся резкими угловатыми линиями, переходящими в более плавные формы. Автомобиль выделяется длинным низким капотом, коротким задним свесом и большим фиксированным задним антикрылом. По данным создателей, за счёт обновлённого кузова SC40 генерирует на 10% больше прижимной силы, чем 296 GTB.

Ferrari SC40 Фото: Ferrari

Ferrari SC40 унаследовала шасси 296 GTB, а также гибридную силовую установку мощностью 610 кВт (830 л. с.), в основе которой трёхлитровый твин-турбо V6. Мощность двигателя внутреннего сгорания составляет 488 кВт (663 л. с.), тогда как электромотор добавляет ещё 123 кВт (167 л. с.). Комплектуется гибрид восьмиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением.

Интерьер Ferrari SC40 Фото: Ferrari

Несмотря на более агрессивную и развитую аэродинамику, скоростные характеристики Ferrari SC40 соответствуют 296 GTB: до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, а его максимальная скорость — свыше 330 км/ч.

Имя клиента, для которого создан автомобиль, а также его стоимость, не раскрываются.