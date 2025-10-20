Скидки
«Если бы у моей мамы были яйца...» Норрис процитировал Ферстаппена после Гран-при США

«Если бы у моей мамы были яйца...» Норрис процитировал Ферстаппена после Гран-при США
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис забавным образом ответил на вопрос журналиста во время пресс-конференции призёров после Гран-при США, где он финишировал вторым. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

Журналист. Ландо, как сложилась бы твоя гонка, если бы тебя не обогнал Шарль?

Норрис. Трудно сказать. Макс, как ты раньше говорил? Если бы у моей мамы были яйца…

Ферстаппен. То она была бы моим папой.

Норрис. То она была бы моим папой. Да, кто же знает…

После старта Леклер на «софте» обошёл Норриса и долгое время удерживал его позади себя. Это не позволило британцу использовать свой темп, чтобы обойти Ферстаппена.

Напомним, Ферстаппен аналогичной фразой ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции призёров Гран-при Майами Формулы-1 в 2024 году. У Макса тогда спросили, выиграл ли бы он гонку, если бы не выезд на трассу сейфти-кара после аварии Кевина Магнуссена и Логана Сарджента.

