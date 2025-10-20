«Если бы у моей мамы были яйца...» Норрис процитировал Ферстаппена после Гран-при США

Пилот «Макларена» Ландо Норрис забавным образом ответил на вопрос журналиста во время пресс-конференции призёров после Гран-при США, где он финишировал вторым. Победу одержал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Журналист. Ландо, как сложилась бы твоя гонка, если бы тебя не обогнал Шарль?

Норрис. Трудно сказать. Макс, как ты раньше говорил? Если бы у моей мамы были яйца…

Ферстаппен. То она была бы моим папой.

Норрис. То она была бы моим папой. Да, кто же знает…

После старта Леклер на «софте» обошёл Норриса и долгое время удерживал его позади себя. Это не позволило британцу использовать свой темп, чтобы обойти Ферстаппена.

Напомним, Ферстаппен аналогичной фразой ответил на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции призёров Гран-при Майами Формулы-1 в 2024 году. У Макса тогда спросили, выиграл ли бы он гонку, если бы не выезд на трассу сейфти-кара после аварии Кевина Магнуссена и Логана Сарджента.

Материалы по теме Стелла назвал условие, при котором Норрис мог бы обойти Ферстаппена и победить на ГП США

Велосипедист экстремал перепрыгнул движущуюся машину Формулы-1: