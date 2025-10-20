Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт высказалась о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес»

Эксперт высказалась о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Ребекка Клэнси высказала мнение, что «Мерседес» не оставит попыток заполучить нидерландского гонщика Макса Ферстаппена. По словам журналистки, немецкая команда будет готова отказаться от Андреа Кими Антонелли, чтобы освободить место для действующего чемпиона мира.

«Если Тото Вольф наконец сможет заполучить Макса Ферстаппена, которого он хотел ещё до его дебюта в Формуле-1, Антонелли уступит место. Вольф не хочет повторения ситуации 2016 года с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном. И, будем честны, Ферстаппен и Джордж Расселл не особо ладят. Посмотрите на их взаимодействие. И в этом сезоне, и в конце прошлого года они явно демонстрировали это. Они не лучшие друзья, не путешествуют вместе. Они вежливы, потому что оба такие, но складывается ощущение, что это будет команда Расселл – Ферстаппен», — сказал Клэнси на канале Inside the Piranha Club в YouTube.

Материалы по теме
«Если бы у моей мамы были яйца...» Норрис процитировал Ферстаппена после Гран-при США
Материалы по теме
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android