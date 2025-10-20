Эксперт высказалась о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес»

Журналистка Ребекка Клэнси высказала мнение, что «Мерседес» не оставит попыток заполучить нидерландского гонщика Макса Ферстаппена. По словам журналистки, немецкая команда будет готова отказаться от Андреа Кими Антонелли, чтобы освободить место для действующего чемпиона мира.

«Если Тото Вольф наконец сможет заполучить Макса Ферстаппена, которого он хотел ещё до его дебюта в Формуле-1, Антонелли уступит место. Вольф не хочет повторения ситуации 2016 года с Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном. И, будем честны, Ферстаппен и Джордж Расселл не особо ладят. Посмотрите на их взаимодействие. И в этом сезоне, и в конце прошлого года они явно демонстрировали это. Они не лучшие друзья, не путешествуют вместе. Они вежливы, потому что оба такие, но складывается ощущение, что это будет команда Расселл – Ферстаппен», — сказал Клэнси на канале Inside the Piranha Club в YouTube.