Чандхок ответил, почему освистывание фанатов в адрес Ферстаппена сменилось аплодисментами

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок предположил, почему фанаты стали всё чаще аплодировать пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Знаете, что забавно: когда становишься охотником, а не жертвой, освистывания превращаются в аплодисменты. Макс снова стал везде популярен!» — приводит слова Чандхока F1oversteer.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при США. В настоящий момент он занимает третье место в общем зачёте пилотов. В активе нидерландца 306 очков. У Ландо Норриса («Макларен»), располагающегося на второй строчке, 332 очка. Лидером является ещё один гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (346).

