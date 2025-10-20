Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок ответил, почему освистывание фанатов в адрес Ферстаппена сменилось аплодисментами

Чандхок ответил, почему освистывание фанатов в адрес Ферстаппена сменилось аплодисментами
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок предположил, почему фанаты стали всё чаще аплодировать пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Знаете, что забавно: когда становишься охотником, а не жертвой, освистывания превращаются в аплодисменты. Макс снова стал везде популярен!» — приводит слова Чандхока F1oversteer.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при США. В настоящий момент он занимает третье место в общем зачёте пилотов. В активе нидерландца 306 очков. У Ландо Норриса («Макларен»), располагающегося на второй строчке, 332 очка. Лидером является ещё один гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (346).

Материалы по теме
Эксперт высказалась о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес»
Материалы по теме
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США
Пятый титул Ферстаппена реален, Пиастри выглядит всё хуже и хуже. Анализ Гран-при США

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android