Авто Новости

«Остин, ты никогда не разочаровываешь». Хэмилтон подвёл оптимистичные итоги ГП США

«Остин, ты никогда не разочаровываешь». Хэмилтон подвёл оптимистичные итоги ГП США


Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при США в Остине, где он финишировал четвёртым. Победителем стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Остин, ты никогда не разочаровываешь. С этого уикенда я уношу много положительного. Чувствую, всё больше становлюсь единым целым с машиной. Мы точно движемся в правильном направлении. Огромное спасибо команде за проделанную работу, а также большое спасибо всем фанатам в Остине. Независимо от того, где вы были, ваша поддержка невероятна, и я с нетерпением жду встречи с вами в следующем году», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

