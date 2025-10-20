«Остин, ты никогда не разочаровываешь». Хэмилтон подвёл оптимистичные итоги ГП США
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при США в Остине, где он финишировал четвёртым. Победителем стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
«Остин, ты никогда не разочаровываешь. С этого уикенда я уношу много положительного. Чувствую, всё больше становлюсь единым целым с машиной. Мы точно движемся в правильном направлении. Огромное спасибо команде за проделанную работу, а также большое спасибо всем фанатам в Остине. Независимо от того, где вы были, ваша поддержка невероятна, и я с нетерпением жду встречи с вами в следующем году», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.
