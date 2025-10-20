«Остин, ты никогда не разочаровываешь». Хэмилтон подвёл оптимистичные итоги ГП США

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при США в Остине, где он финишировал четвёртым. Победителем стал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

«Остин, ты никогда не разочаровываешь. С этого уикенда я уношу много положительного. Чувствую, всё больше становлюсь единым целым с машиной. Мы точно движемся в правильном направлении. Огромное спасибо команде за проделанную работу, а также большое спасибо всем фанатам в Остине. Независимо от того, где вы были, ваша поддержка невероятна, и я с нетерпением жду встречи с вами в следующем году», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

