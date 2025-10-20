Чандхок предположил, чем руководствовался «Макларен» при выборе шин для старта ГП США

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказался о недавнем Гран-при США, поделившись мнением о стратегии команд по выбору шин.

«Помню, подумал про себя в начале гонки: если бы я был гонщиком «Макларена», и моя единственная возможность победить — обогнать Макса на самом старте, поехал бы на «софте». Но потом подумал, возможно, будет слишком жарко, никто не выберет «софт». На самом деле, это вопрос стратегии: гонюсь ли я за победой или пытаюсь сохранить очки? «Макларен» выбрал «медиум» — более консервативный вариант, посыл был таким: да, мы хотим взять 18 очков, а победа — это бонус», — приводит слова Чандхока F1oversteer.

