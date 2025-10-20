Чандхок предположил, чем руководствовался «Макларен» при выборе шин для старта ГП США
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказался о недавнем Гран-при США, поделившись мнением о стратегии команд по выбору шин.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373
«Помню, подумал про себя в начале гонки: если бы я был гонщиком «Макларена», и моя единственная возможность победить — обогнать Макса на самом старте, поехал бы на «софте». Но потом подумал, возможно, будет слишком жарко, никто не выберет «софт». На самом деле, это вопрос стратегии: гонюсь ли я за победой или пытаюсь сохранить очки? «Макларен» выбрал «медиум» — более консервативный вариант, посыл был таким: да, мы хотим взять 18 очков, а победа — это бонус», — приводит слова Чандхока F1oversteer.
Материалы по теме
Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1:
Комментарии
- 20 октября 2025
-
22:41
-
20:51
-
20:14
-
19:38
-
18:56
-
18:23
-
18:14
-
17:42
-
16:58
-
16:08
-
16:02
-
15:45
-
15:21
-
14:42
-
13:25
-
13:06
-
12:57
-
12:28
-
12:24
-
11:28
-
10:57
-
09:37
-
08:30
-
03:00
-
02:33
-
02:27
-
02:17
-
02:12
-
02:05
-
01:56
-
00:57
-
00:49
-
00:47
-
00:46
-
00:40