Чандхок предположил, чем руководствовался «Макларен» при выборе шин для старта ГП США

Чандхок предположил, чем руководствовался «Макларен» при выборе шин для старта ГП США
Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок высказался о недавнем Гран-при США, поделившись мнением о стратегии команд по выбору шин.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:34:00.161
2
Ландо Норрис
McLaren
+7.959
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.373

«Помню, подумал про себя в начале гонки: если бы я был гонщиком «Макларена», и моя единственная возможность победить — обогнать Макса на самом старте, поехал бы на «софте». Но потом подумал, возможно, будет слишком жарко, никто не выберет «софт». На самом деле, это вопрос стратегии: гонюсь ли я за победой или пытаюсь сохранить очки? «Макларен» выбрал «медиум» — более консервативный вариант, посыл был таким: да, мы хотим взять 18 очков, а победа — это бонус», — приводит слова Чандхока F1oversteer.

