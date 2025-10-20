Тото Вольф высказался о Максе Ферстаппене после победы пилота на Гран-при США

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф по окончании Гран-при США поделился мнением о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Напомним, Ферстаппен стал победителем этапа в Остине. По словам Вольфа, нидерландский пилот демонстрирует выдающийся уровень мастерства. Также Тото оценил работу австрийской команды.

«Макс великолепен, не могу сказать, смог бы кто-то другой продемонстрировать то же самое. Они полностью преобразили машину, сейчас она самая конкурентоспособная. Он стабильно набирает много очков и выступает на высочайшем уровне», — приводит слова Вольфа GPblog.

