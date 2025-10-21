Скидки
«Не уверен в себе». Глок заявил, что Пиастри психологически не справляется с конкуренцией

Бывший пилот Формулы-1 немец Тимо Глок высказался о борьбе гонщиков «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул в нынешнем сезоне.

«Пиастри не уверен в себе. На свой третий год в Формуле-1 он оказался в ситуации, в которой растёт давление. И свободно пилотировать, как в начале сезона, уже не так просто.

Нервничает вся команда. Проблема заключается в том, что «Мерседес» внезапно может оказаться на первом месте. «Феррари» была сильна в Остине. И это проблема для Оскара и Ландо, другие команды тоже могут отнять у них очки», — приводит слова Глока издание PlanetF1.

