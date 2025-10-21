Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниэль Риккардо высказался на тему возможного возобновления карьеры

Даниэль Риккардо высказался на тему возможного возобновления карьеры
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного возобновления карьеры. Австралиец с юмором подчеркнул, что уже не обладает той физической формой, которая позволила бы ему вернуться в гонки.

«Моя шея уже не такая сильная, ха-ха. Больше никаких тренировок шеи — слава богу. Всегда ненавидел эту часть подготовки. А шея в Формуле-1 испытывает колоссальные нагрузки, особенно на первом секторе трассы», — приводит слова Риккардо F1oversteer со ссылкой на его сообщение в социальных сетях.

За свою карьеру в Формуле-1 Риккардо одержал восемь побед, дважды становился бронзовым призёром чемпионата — в 2014 и 2016 годах.

Материалы по теме
Экс-пилот Ф-1 считает, что проблемы «Ред Булл» начались с ухода Риккардо

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android