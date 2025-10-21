Даниэль Риккардо высказался на тему возможного возобновления карьеры

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного возобновления карьеры. Австралиец с юмором подчеркнул, что уже не обладает той физической формой, которая позволила бы ему вернуться в гонки.

«Моя шея уже не такая сильная, ха-ха. Больше никаких тренировок шеи — слава богу. Всегда ненавидел эту часть подготовки. А шея в Формуле-1 испытывает колоссальные нагрузки, особенно на первом секторе трассы», — приводит слова Риккардо F1oversteer со ссылкой на его сообщение в социальных сетях.

За свою карьеру в Формуле-1 Риккардо одержал восемь побед, дважды становился бронзовым призёром чемпионата — в 2014 и 2016 годах.

Главные новости дня: