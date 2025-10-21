Марко: летом «Ред Булл» почти сдался, и это была ошибка

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о прогрессе команды в последних гонках.

«Летом мы почти сдались. Оглядываясь назад, становится понятно, что это была ошибка. Трасс, благоприятных для «Макларена», больше не будет. Думаю, сейчас мы почти равны и в конечном итоге Макс будет тем, кто сделает разницу», — приводит слова Марко издание ORF.

Напомним, после 19 этапов Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте, уступая 40 очков гонщику «Макларена» австралийцу Оскару Пиастри.

Ранее глава «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о победе Ферстаппена на Гран-при США.

